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Купить отель с видом на море в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Anavissos Municipal Unit
1
Municipality of Saronikos
1
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
1
Vouliagmeni Municipal Unit
1
Анависос
1
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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница, расположенная в районе Вулиагмени - Кавури, которая состо…
Отель 1 комнатав Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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