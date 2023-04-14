ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
13
Vari Municipal Unit
10
Municipality of Saronikos
9
Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
Анависос
2
Municipality of Oropos
1
Vouliagmeni Municipal Unit
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
29 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Сдается двухэтажное коммерческое помещение площадью в 580 кв.м. 2008 года строительства. На …
Производство
Капандритион, Греция
1 225 м²
€ 70,000
Код недвижимости. 1556 - Агрикальтуральные Afidnes ДЛЯ ПРОДАЖИ. Размер: 1225 кв.м, Цена70.00…
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
426 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1491 - ПРОДАЕТСЯ 6 спален, угловой корпус общей площадью 426 кв.м, 3 уровн…
Коммерческая 6 спален
Анависос, Греция
3 ванных комнат
228 м²
€ 320,000
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 735 м²
€ 26,000
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 153 м²
€ 11,500
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
Склад 2 комнаты
периферия Аттика, Греция
2 Количество комнат
260 м²
€ 650,000
Продается в Латее, Ахарнес, Афины - Запад, за 650.000 € ( Листинг № 1379 ). Еще одна собстве…
Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница, расположенная в районе Вулиагмени - Кавури, которая состо…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается магазин, построенный на участке 1050 кв.м, в районе Вула. Магазин одноэтажный и им…
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 38,000
Предлагается на продажу кладовое помещение площадью 36 кв.м.расположенное на цокольном этаже…
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается трехэтажное здание в районе Фракомакедонес. Состоит из первого этажа 245 кв.м, вто…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается помещение под офис на рядом с морем в районе Вула. Площадь составляет 68 кв.м. Рай…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Трехуровневое здание, расположенное на центральной трассе по дороге в аэропорт, в районе Вар…
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается бизнес площадью 315 кв.м в Аттике. У объекта есть кондиционер, отопление. Недвижим…
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес площадью 2850 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Данный объек…
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Предлагается на продажу здание для коммерческого использования в районе Ахарнес-Мениди. Здан…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 576 кв.м на центральном проспекте …
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 600 кв м на участке 752 кв м. На …
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу инвестиционное здание общей площадью 330 кв.м. на участке площадью 2…
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,414,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…
Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты