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Купить склад в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
8
Афины
8
alimos
1
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7 объектов найдено
Склад 2 спальнив Афины, Греция
Склад 2 спальни
Афины, Греция
€ 74,000
Dimarcheiou ПРОДАЁТСЯ Магазин 2 Помещения, 1 Гостиная 1 Кухня Площадь: 100 m2, Цоколь этаж…
Склад 1 спальняв Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
€ 99,000
Agioi Theodoroi ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 WC Площадь: 115 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Склад 1 спальняв Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
€ 42,000
Fillipou ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 WC Площадь: 78 m2, Цоколь этаж, Год постройки: …
Склад 1 спальняв Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
€ 27,000
Dimarcheiou ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 42 m2, Цоколь этаж, Го…
Склад 1 спальняв Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
€ 120,000
Vosporos ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 104 m2, Цоколь эта…
Склад 1 спальняв Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
85 м²
€ 30,000
Код недвижимости: 1533 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, на фасаде Место для хранения общей площ…
Склад 8 спаленв Афины, Греция
Склад 8 спален
Афины, Греция
1 500 м²
€ 620,000
Код: 1146 - Sepolia Продается склад общей площадью 1500 кв.м. 3 уровни. Он состоит из 8 Прос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

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