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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
809
Афины
809
alimos
18
Пеания
9
Неа-Макри
8
Agia Marina
5
Маркопулон
5
Limenas Markopoulou
4
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11 объектов найдено
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 6 спаленв Афины, Греция
Коммерческая 6 спален
Афины, Греция
695 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
910 м²
€ 1,350,000
Artworks Complex Музыкальный и Жилой Комплекс Artworks является идеей, охватывающей все возм…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
5 694 м²
€ 18,000,000
Предлагается на продажу современный жилой комплекс в районе Пирей, недалеко от моря. Комплек…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
2 000 м²
€ 3,200,000
Вашему вниманию предлагается отличное инвестиционное предложение - здание, которое находится…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
1 500 м²
€ 5,500,000
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
Отель 4 спальнив Афины, Греция
Отель 4 спальни
Афины, Греция
240 м²
€ 750,000
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
Коммерческая 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
Коммерческая 1 комнатав Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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