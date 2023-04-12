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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
809
Афины
809
alimos
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52 объекта найдено
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Коммерческая
Афины, Греция
550 м²
€ 635,000
Продаетсятрехэтажноездание площадью 550 кв.м. в районе Глифада Здание состоит из: Цокольного…
Коммерческая
Афины, Греция
117 м²
€ 315,000
Предлагается на продажу второй этаж двухэтажного здания * памятник архитектуры * в районе Ка…
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 1,100,000
Предлагается на продажу инвестиционное жилое здание общей площядью в 580кв.м ,на земельном у…
Коммерческая
Афины, Греция
600 м²
€ 500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая
Афины, Греция
2 150 м²
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 2150 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая
Афины, Греция
1 130 м²
€ 3,300,000
Эксклюзивное предложение от Grekodom Development! Продается здание площадью 1.130 кв.м, расп…
Коммерческая
Афины, Греция
790 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 790 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон откр…
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 4,500,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
420 м²
€ 650,000
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель
Афины, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
470 м²
€ 370,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Артемиды. Первый этаж состоит из 2 ко…
Коммерческая
Афины, Греция
1 250 м²
€ 2,100,000
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
Коммерческая
Афины, Греция
500 м²
€ 600,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель
Афины, Греция
2 200 м²
€ 20,000,000
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
Коммерческая
Афины, Греция
775 м²
€ 2,800,000
Предлагается на продажу трехэтажное офисное здание в самом престижном южном районе Афин, в В…
Коммерческая
Афины, Греция
750 м²
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 750 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
560 м²
€ 1,200,000
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Коммерческая
Афины, Греция
1 250 м²
€ 2,100,000
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, находится на пр…
Коммерческая
Афины, Греция
5 694 м²
€ 18,000,000
Предлагается на продажу современный жилой комплекс в районе Пирей, недалеко от моря. Комплек…
Отель
Афины, Греция
1 300 м²
€ 6,800,000
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
Коммерческая
Афины, Греция
1 500 м²
€ 5,500,000
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
Коммерческая
Афины, Греция
280 м²
€ 950,000
Продается здание оборудованное под таверну-ресторан недалеко от моря. В цену включено все об…
Коммерческая
Афины, Греция
800 м²
€ 2,600,000
Продается трехэтажное здание, состоящее из 4 квартир, в престижном приморском районе Афин, В…
Коммерческая
Афины, Греция
600 м²
€ 1,100,000
Продается здание офисных помещений в приморском районе Алимос г. Афины. Здание состоит из 4 …
Отель
Афины, Греция
460 м²
€ 1,360,000
Продается здание площадью 460 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море, на горы, на го…
Коммерческая
Афины, Греция
707 м²
€ 1,414,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
Коммерческая
Афины, Греция
340 м²
€ 310,000
Предлагается на продажу жилое здание площадью 340 кв.м в центре района Неа Макри. Объект сос…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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