ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Other
Купить с видом на море в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
1
Афины
1
Другое
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Tsourouniana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 896,158
Продается готовый бизнес, рассчитанный на строительство 4 вилл (1-я вилла полностью готова к…
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 99,573
Продается коммерческое помещение состоящее из магазина на первом этаже площадью 150 кв.м. и …
Коммерческая
Афины, Греция
1 350 м²
€ 617,353
Продается здание офисных помещений в стадии строительства в районе Коропи, Афины. Здание сос…
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 308,677
Предлагается на продажу жилое здание площадью 340 кв.м в центре района Неа Макри. Объект сос…
Отель 1 комната
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
На продажу выставлены апартаменты, которые состоят из восьми комнат. Располагаются они в дер…
Отель
Pefkochori, Греция
6 500 м²
-1 Этаж
€ 5,974,389
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 98 WC Площадь: 6 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Бас…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,407,964
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 662,161
Продается трехэтажное здание, подходящее для коммерческой эксплуатации, в южном пригороде Аф…
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 298,719
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м на острове Крит. Здание состоит из одного…
Отель 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
На полуострове Кассандра продается гостиница состоящая из 10 отдельных квартир. В кварртирах…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
2 524 м²
€ 697,012
Продается бизнес в регионе Олимпийская Ривьера. Площадь трехэтажной постройки составляет 252…
Отель
Греция, Греция
600 м²
€ 1,941,676
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты