ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Офисы
Продажа офисных помещений в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
9
Афины
9
alimos
2
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
247 м²
€ 995,731
Продаётся первый этаж исторического здания, охарактеризованного памятником архитектуры и гра…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 650 м²
€ 1,692,743
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
Коммерческая 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 995,731
Продается помещение для коммерческой деятельности, площадью 2.600 кв.м, в пригороде Салоник.…
Отель 17 спален
Никити, Греция
17 ванных комнат
540 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 209,104
Продается бизнес площадью 36 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. Продае…
Отель 12 комнат
Сикея, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,476,523
Коммерческая недвижимость продается в самом центре города Салоники, на улице Цимиски
Отель 1 комната
Vaiochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается гостиница площадью 450 кв.м. недалеко от живописного города Кавала. Гостиница сост…
Коммерческая 1 комната
Katavolos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,115,219
На продажу выставлены две квартиры-студии общей площадью 100 кв.м и отдельно стоящий снек-ба…
Коммерческая
Афины, Греция
660 м²
€ 1,642,957
Предлагается на продажу коммерческое предложение расположено на втором - третьем этаже общей…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 1,593,170
Продается коммерческое помещение площадью 693 кв. метров в Салониках. Помещение расположено …
Коммерческая 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 129,445
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты