Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
9
Афины
9
alimos
2
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
247 м²
€ 995,731
Продаётся первый этаж исторического здания, охарактеризованного памятником архитектуры и гра…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 650 м²
€ 1,692,743
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
Коммерческая 1 комнатав Лангадас, Греция
Коммерческая 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 995,731
Продается помещение для коммерческой деятельности, площадью 2.600 кв.м, в пригороде Салоник.…
Отель 17 спаленв Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
17 ванных комнат 540 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
Коммерческая 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 209,104
Продается бизнес площадью 36 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. Продае…
Отель 12 комнатв Сикея, Греция
Отель 12 комнат
Сикея, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,476,523
Коммерческая недвижимость продается в самом центре города Салоники, на улице Цимиски
Отель 1 комнатав Vaiochori, Греция
Отель 1 комната
Vaiochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается гостиница площадью 450 кв.м. недалеко от живописного города Кавала. Гостиница сост…
Коммерческая 1 комнатав Katavolos, Греция
Коммерческая 1 комната
Katavolos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,115,219
На продажу выставлены две квартиры-студии общей площадью 100 кв.м и отдельно стоящий снек-ба…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
660 м²
€ 1,642,957
Предлагается на продажу коммерческое предложение расположено на втором - третьем этаже общей…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 1,593,170
Продается коммерческое помещение площадью 693 кв. метров в Салониках. Помещение расположено …
Коммерческая 1 комнатав Mesovouni, Греция
Коммерческая 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 129,445
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти