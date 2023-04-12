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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
809
Афины
809
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Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продажа - Бизнес 753 m² вАфинах.Pagrati Apartments - Sosou 16Великолепный комплекс, сос…
Коммерческая
Афины, Греция
700 м²
€ 1,435,000
Предлагается на продажу жилое четырёхэтажное здание общей площадью 700 кв.м. в районе Филоте…
Коммерческая
Афины, Греция
305 м²
€ 930,000
Предлагается на продажу жилое здание площадью 305 кв.м. на участке 280 кв.м. в районе Иракли…
Коммерческая
Афины, Греция
305 м²
€ 1,200,000
Предлагается на продажу 3-х этажное здание расположенов центре Афин - Район Кукаки Объект бы…
Коммерческая
Афины, Греция
550 м²
€ 635,000
Продаетсятрехэтажноездание площадью 550 кв.м. в районе Глифада Здание состоит из: Цокольного…
Коммерческая
Афины, Греция
117 м²
€ 315,000
Предлагается на продажу второй этаж двухэтажного здания * памятник архитектуры * в районе Ка…
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 1,100,000
Предлагается на продажу инвестиционное жилое здание общей площядью в 580кв.м ,на земельном у…
Коммерческая
Афины, Греция
540 м²
€ 350,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. Недв…
Коммерческая
Афины, Греция
918 м²
€ 1,200,000
Предлагается на продажу 6-и этажное здание расположенное в районе (METAKSOURGEIO). Живой и о…
Коммерческая
Афины, Греция
476 м²
€ 1,260,000
Предлагается на продажу инвестиционный проект от компании Grekodom Development Mouzenidis Gr…
Коммерческая
Афины, Греция
660 м²
€ 1,650,000
Предлагается на продажу коммерческое предложение расположено на втором - третьем этаже общей…
Коммерческая
Афины, Греция
756 м²
€ 2,900,000
Предлагается на продажу здания площадью в 756 кв.м, расположено в центре Афин в районе Метс.…
Коммерческая
Афины, Греция
130 м²
€ 580,000
Предлагается на продажу дом площадью в 130 кв.м , расположен на участке 409 кв.м Объект расп…
Коммерческая
Афины, Греция
600 м²
€ 500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая
Афины, Греция
637 м²
€ 850,000
Предлагается на продажу 6-и этажное здание коммерческого назначения, общей площадью в 637 кв…
Коммерческая
Афины, Греция
1 130 м²
€ 3,300,000
Эксклюзивное предложение от Grekodom Development! Продается здание площадью 1.130 кв.м, расп…
Коммерческая
Афины, Греция
790 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 790 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон откр…
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 4,500,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
420 м²
€ 650,000
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
Коммерческая
Афины, Греция
3 012 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу в самом центре Афин, в 300 м от станции метро и площади Омония (сама…
Отель
Афины, Греция
955 м²
€ 6,500,000
Предлагается на продажу гостиница бутик в одном из самых живописных районов Афин, в районе П…
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая
Афины, Греция
330 м²
€ 450,000
Предлагается на продажу инвестиционное здание общей площадью 330 кв.м. на участке площадью 2…
Коммерческая
Афины, Греция
1 297 м²
€ 3,700,000
Предлагается на продажу здание площадью 1.297 кв.м, расположенное в районе Калифея. Здание р…
Коммерческая
Афины, Греция
526 м²
€ 780,000
Предлагается на продажу этаж площадью в 526 кв.м (второй этаж) в районе Мец Объект состоит и…
Отель
Афины, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
Коммерческая
Афины, Греция
5 695 м²
€ 11,000,000
Предлагается на продажу инвестиционный проект в престижном районе Глифада! Помещение общей п…
Коммерческая
Афины, Греция
500 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. У об…
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
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