Купить производственное здание с видом на горы в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Коммерческая 11 комнат периферия Пелопоннес, Греция 11 Количество комнат 11 ванных комнат 288 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 601340 - Отель НА ПРОДАЖУ в Асини Толо за € 450.000 . Это 288 кв. меблиров…