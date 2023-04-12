Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
11
Афины
11
alimos
1
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
350 м²
€ 477,951
Продается отель площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,045,518
Продается бизнес площадью 157 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 1,493,597
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав demos kilkis, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kilkis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 229,018
Продается коммерческое помещение площадью 400 кв.м в Северной Греции. Магазин находится на в…
Производствов Loutra, Греция
Производство
Loutra, Греция
2 527 м²
€ 116,631
Property Code. 3-1155 - Agricultural FOR SALE in Pallini Agia Paraskevi for €120.000 . Disco…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
120 м²
€ 1,045,518
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 597,439
Продается двухуровневое коммерческое здание на набережной курортного поселка Олимпийской Рив…
Коммерческая 1 комнатав gerakine, Греция
Коммерческая 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 59,744
Продается помещение под бизнес. Помещение расположено на центральной дороге, напротив крупно…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
130 м²
€ 398,293
Предполагается коммерческое офисное помещение расположено в районе Ираклио (Северные пригоро…
Отель 22 комнатыв Волос, Греция
Отель 22 комнаты
Волос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается четырехэтажная гостиница в регионе г. Волос. Гостиница владеет площадью 805 кв.м. …
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
1 250 м²
€ 2,091,036
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, находится на пр…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 288,762
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

у моря
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти