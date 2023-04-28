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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Беотия, Греция

demos distomou-arachobas-antikyras
2
demotike enoteta arachobes
2
Municipality of Thiva
2
demotike enoteta thisbes
1
Municipality of Tanagra
1
Municipal Unit of Inofyta
1
Municipal Unit of Thebes
1
5 объектов найдено
Коммерческая 4 комнаты в ampelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты
ampelochori, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 540,000
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
Отель 1 комната в Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Коммерческая 1 комната в Инофита, Греция
Коммерческая 1 комната
Инофита, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,500,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 3 спальни в Sarandi, Греция
Коммерческая 3 спальни
Sarandi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается бизнес площадью 114 кв.м в центральной Греции. Бизнес состоит из 2-ух квартир. Одн…
Коммерческая 1 комната в kalybia libadiou, Греция
Коммерческая 1 комната
kalybia libadiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Предлагаем на продажу здание, расположенное в районе Арахова, недалеко от Парнаса. Здание со…
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