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Realting.com
Греция
Крит
Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Крит, Греция
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
koinoteta milatou
5
Municipality of Agios Ioannis
5
Kissamos Municipality
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Municipality of Kritsa
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koinoteta broucha
3
koinoteta seteias
3
Агиа Марина
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Арханес
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Agios Vasileios Municipality
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District of Viannos
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koinoteta agiou stephanou
2
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Аркалохорион
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koinoteta hagiou antoniou
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Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
663 м²
€ 2,310,000
Бизнес состоит из пяти меблированных вилл с прекрасным видом на море!
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 500 м²
€ 600,000
Продается Beach Bar в курортном поселке недалеко от города Ханьи. Бизнес находится на первой…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
623 м²
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Коммерческая 7 спален
периферия Крит, Греция
315 м²
€ 860,000
Продается жилой комплекс площадью 315 кв.м на острове Крит.Имеет великолепный вид на море, н…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
942 м²
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
957 м²
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
404 м²
€ 1,175,000
Продается бизнес площадью 404 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горо…
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 660,000
Продается бизнес под мини отель, расположенный в туристическом районе Ираклион на Крите, ряд…
Коммерческая 29 комнат
Korfalonas, Греция
29 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Коммерческая 6 комнат
Analipsi, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу строящийся жилой комплекс из 4 двухквартирных домов с бассейнами в И…
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,600,000
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
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