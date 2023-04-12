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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Крит, Греция

koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
koinoteta milatou
5
Municipality of Agios Ioannis
5
Kissamos Municipality
4
Municipality of Kritsa
4
koinoteta broucha
3
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73 объекта найдено
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
663 м²
€ 2,310,000
Бизнес состоит из пяти меблированных вилл с прекрасным видом на море!
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 500 м²
€ 600,000
Продается Beach Bar в курортном поселке недалеко от города Ханьи. Бизнес находится на первой…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
623 м²
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Коммерческая 7 спаленв периферия Крит, Греция
Коммерческая 7 спален
периферия Крит, Греция
315 м²
€ 860,000
Продается жилой комплекс площадью 315 кв.м на острове Крит.Имеет великолепный вид на море, н…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
942 м²
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
957 м²
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
404 м²
€ 1,175,000
Продается бизнес площадью 404 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горо…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 660,000
Продается бизнес под мини отель, расположенный в туристическом районе Ираклион на Крите, ряд…
Коммерческая 29 комнатв Korfalonas, Греция
Коммерческая 29 комнат
Korfalonas, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Отель 13 комнатв Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнатв Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Коммерческая 6 комнатв Analipsi, Греция
Коммерческая 6 комнат
Analipsi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу строящийся жилой комплекс из 4 двухквартирных домов с бассейнами в И…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Коммерческая 12 комнатв Агия Пелагия, Греция
Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,600,000
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 23 комнатыв Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Коммерческая 1 комнатав Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 33 комнатыв Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 54 комнатыв Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комнатав Kamisiana, Греция
Коммерческая 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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