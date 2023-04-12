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Realting.com
Греция
Крит
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Крит, Греция
koinoteta milatou
5
Municipality of Agios Ioannis
5
Kissamos Municipality
4
Municipality of Kritsa
4
koinoteta broucha
3
koinoteta seteias
3
Агиа Марина
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Agios Vasileios Municipality
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District of Viannos
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koinoteta agiou stephanou
2
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koinoteta hagiou antoniou
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Коммерческая 9 комнат
Като Сталос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
389 м²
€ 421,000
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
442 м²
€ 1,350,000
На продажу выставлено здание в 442 кв.м под бизнес на о.Крит здание состоит из двух уровней …
Коммерческая 9 спален
периферия Крит, Греция
278 м²
€ 1,325,000
Предлагаются на продажу 3 квартиры в городе Ираклион, на острове Крит. Квартиры площадью 90 …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
4 250 м²
€ 3,500,000
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
1 278 м²
€ 1,200,000
Продается 5-ти этажное старое здание, построенное на участке 900м2. На участке есть место дл…
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
735 м²
€ 1,000,000
Этот комплекс находится к западу от Ханьи, вблизи от поселка Тавронитис и деревушки Колимбар…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
548 м²
€ 1,300,000
Продается бизнес состоящий из 6 квартир и 2 двухуровневых квартир. На первый этаж расположен…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
806 м²
€ 1,600,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в промышленной зоне Ираклиона общей площадью 804 кв.м…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 470 м²
€ 1,200,000
Продажа бизнеса в Ираклионе на Крите. Он состоит из 4 отдельных зданий общей площадью 2740 к…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
€ 1,600,000
В продаже земельный участок, на котором находится весьма известная фабрика в Ханье. Площадь …
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
200 м²
€ 900,000
Продается готовый бизнес, рассчитанный на строительство 4 вилл (1-я вилла полностью готова к…
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
663 м²
€ 2,310,000
Бизнес состоит из пяти меблированных вилл с прекрасным видом на море!
Коммерческая
периферия Крит, Греция
300 м²
€ 700,000
Продается помещение для ресторанного бизнеса площадью 300 кв.м в районе Платаньяс- Ханья. По…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
249 м²
€ 430,000
Продается здание общей площадью 249 кв.м в городе Ханья. Здание состоит из трех квартир. На …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
1 050 м²
€ 700,000
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в центре туристического поселка, имеет ши…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
475 м²
€ 1,400,000
Продается здание общей площадью 475 кв.м в районе Ираклиона. Трехэтажное здание состоит из в…
Отель
периферия Крит, Греция
570 м²
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
623 м²
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
378 м²
€ 745,000
Продается бизнес площадью 378 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
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