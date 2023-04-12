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Купить отель с бассейном в Крит, Греция

District of Heraklion
35
Ираклион
35
District of Agios Nikolaos
16
Ханья
12
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Айос-Николаос
7
Platanias Municipality
6
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35 объектов найдено
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Отель 13 комнатв Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнатв Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 23 комнатыв Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 33 комнатыв Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 54 комнатыв Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 167 комнатв Колибари, Греция
Отель 167 комнат
Колибари, Греция
167 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Отель 38 комнатв Kato Gouves, Греция
Отель 38 комнат
Kato Gouves, Греция
38 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Отель 39 комнатв Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнатыв Kato Gouves, Греция
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
73 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Отель 48 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Отель 18 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 10 комнатв Kampani, Греция
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 12 комнатв Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Отель 12 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 1 комнатав Kares Askyfou, Греция
Отель 1 комната
Kares Askyfou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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