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Купить отель с видом на море в Крит, Греция

District of Agios Nikolaos
16
Ханья
12
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Айос-Николаос
7
Platanias Municipality
6
Ретимнон
6
koinoteta elountas
3
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65 объектов найдено
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель 5 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
240 м²
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель 2 спальнив периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
В районе Периволия в 2 км от центра города и всего в 50 метрах от песчаного пляжа Ретимнона,…
Отель 6 спаленв Ретимнон, Греция
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 368 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Песчаный пляж Ретимнона, несомненно, является бриллиантом города, а также самой большой дост…
Отель 13 комнатв Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнатв Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 24 комнатыв Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комнатав Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 1 комнатав Пахия-Амос, Греция
Отель 1 комната
Пахия-Амос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…
Отель 42 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 13 комнатв Stalida, Греция
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
Отель 23 комнатыв Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Этот отель на продажу в Ретимно, расположен в городе, примерно в 1,5 км от центра. Район нах…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 167 комнатв Колибари, Греция
Отель 167 комнат
Колибари, Греция
167 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Отель 38 комнатв Kato Gouves, Греция
Отель 38 комнат
Kato Gouves, Греция
38 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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