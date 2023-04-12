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Греция
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Гостиницы, отели
Купить отель с видом на горы в Крит, Греция
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Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель
периферия Крит, Греция
570 м²
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39 Количество комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
73 Количество комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Отель 15 комнат
Пигайдакия, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный бизнес, площадью 615 м², на острове Крит. Комплекс расположен на …
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
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