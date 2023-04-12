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Купить отель с видом на горы в Крит, Греция

Ираклион
35
District of Agios Nikolaos
16
Ханья
12
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Айос-Николаос
7
Platanias Municipality
6
Ретимнон
6
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56 объектов найдено
Отель 5 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
570 м²
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 2 спальнив периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 13 комнатв Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнатв Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 24 комнатыв Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 11 комнатв Херсониссос, Греция
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комнатав Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 33 комнатыв Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 42 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 23 комнатыв Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Отель 39 комнатв Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнатыв Kato Gouves, Греция
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
73 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Отель 12 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Отель 1 комнатав периферия Крит, Греция
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
Отель 37 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Отель 15 комнатв Пигайдакия, Греция
Отель 15 комнат
Пигайдакия, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный бизнес, площадью 615 м², на острове Крит. Комплекс расположен на …
Отель 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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