Купить коммерческую недвижимость в Крит, Греция

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Крит
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Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,160,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
Коммерческая 9 комнат
Като Сталос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
389 м²
€ 421,000
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
442 м²
€ 1,350,000
На продажу выставлено здание в 442 кв.м под бизнес на о.Крит здание состоит из двух уровней …
Коммерческая 9 спален
периферия Крит, Греция
278 м²
€ 1,325,000
Предлагаются на продажу 3 квартиры в городе Ираклион, на острове Крит. Квартиры площадью 90 …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
92 м²
€ 327,000
Продается Здание для ведения бизнеса на острове Крит, наоживлённойулице в старой части город…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
4 250 м²
€ 3,500,000
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
780 м²
€ 550,000
Предлагаем на продажу коммерческую недвижимость в городе Ираклион на Крите. Здание общей пло…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
1 700 м²
€ 2,700,000
Предлагается на продажу два независимые промышленные здании. Первое здание имеет площадь 109…
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
1 278 м²
€ 1,200,000
Продается 5-ти этажное старое здание, построенное на участке 900м2. На участке есть место дл…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
292 м²
€ 550,000
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
312 м²
€ 530,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 312 кв.м. в центре города Ираклион, на Крит…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
575 м²
€ 320,000
Продается недостроенное здание 575 m² на Крите. Здание в стадии строительства и имеет п…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
390 м²
€ 1,100,000
Продается бизнес суммарной площадью участков 950 кв.м (500 кв.м + 450 кв.м) на котором постр…
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
276 м²
€ 500,000
Продается бизнес площадью 276 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
735 м²
€ 1,000,000
Этот комплекс находится к западу от Ханьи, вблизи от поселка Тавронитис и деревушки Колимбар…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
548 м²
€ 1,300,000
Продается бизнес состоящий из 6 квартир и 2 двухуровневых квартир. На первый этаж расположен…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
806 м²
€ 1,600,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в промышленной зоне Ираклиона общей площадью 804 кв.м…
Коммерческая 1 спальня
периферия Крит, Греция
160 м²
€ 550,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные батареи для наг…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
100 м²
€ 650,000
Продается 3 этажное здание в старой части города в самом центре Г.Ханья. остров Крит. на цок…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 470 м²
€ 1,200,000
Продажа бизнеса в Ираклионе на Крите. Он состоит из 4 отдельных зданий общей площадью 2740 к…
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
€ 1,600,000
В продаже земельный участок, на котором находится весьма известная фабрика в Ханье. Площадь …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
187 м²
€ 720,000
Продается комплекс из трех одноэтажных зданий, имещих историческую ценность со времен турецк…
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
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