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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Рафина, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
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