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Коммерческая недвижимость в Рафина, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Предлагается на продажу комечерское помещение в городке Рафина, очень близко с портом
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Предлагается на продажу офисное помещение на втором этаже в городке Рафина, очень близко с портом
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Предлагается на продажу офисное помещение на втором этаже в городке Рафина, очень близко с портом
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
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