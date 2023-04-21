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Коммерческая недвижимость в Pylaia Municipal Unit, Греция

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Район: Тумба
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Район: Пилеа
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
В одном из самых престижных районов города продаётся коммерческоепомещение, которое состоит …
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продаётся коммерческоепомещение, которое находится в одном из самых престижных районов город…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,000
В одном из самых престижных районов города продаётся помещение 200 кв.м. под склад, располож…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Продается…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,645,000
Продается бизнес площадью 235 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продаются …
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
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