Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Полийирос

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Полийирос, Греция

4 объекта найдено
Отель 26 спаленв Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
26 Количество комнат 1 000 м² -1 Этаж
€ 4,500,000
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
Отель 49 спаленв Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49 Количество комнат 5 500 м² -1 Этаж
€ 3,000,000
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Отельв Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м² -1 Этаж
€ 1,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 210 m2, , Новостройка, Автостоянка, Сад, Бассейн, В…
Коммерческая 1 спальняв Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 спальня
Agios Prodromos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на лес…
Realting.com
Перейти