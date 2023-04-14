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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Полийирос
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Полийирос, Греция
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9 объектов найдено
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Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
26 Количество комнат
1 000 м²
-1 Этаж
€ 4,500,000
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
Коммерческая 12 комнат
Vatopedi, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
Отель 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлена великолепная гостиница 1000 кв.м. на первой береговой линии на Ситонии…
Отель 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м в крупном городе п-ова Ситония, Халкидики. Бизнес построе…
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 1 комната
Vatopedi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся коммерческое помещение 210 кв.м. на полуострове Ситония. Помещение функционирует к…
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