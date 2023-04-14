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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Полийирос, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Предлагается помещение под офис площадью 50 кв.м. в Халкидиках по 80.000 евро. Офис находитс…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается помещения под магазин площадью 100 кв.м. на первом этаже. Магазин находится в Халк…
Отель 1 комнатав gerakine, Греция
Отель 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м в крупном городе п-ова Ситония, Халкидики. Бизнес построе…
Коммерческая 1 комнатав Taxiarchis, Греция
Коммерческая 1 комната
Taxiarchis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы, на лес. Не…
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