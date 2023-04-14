Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Полийирос

Купить коммерческую недвижимость в Полийирос, Греция

44 объекта найдено
Отельв Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
1 м² -1 Этаж
€ 2,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
Отельв Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
1 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: HPS3788 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2.000.000 . Это 1 кв. мебл…
Отель 26 спаленв Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
26 Количество комнат 1 000 м² -1 Этаж
€ 4,500,000
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
Отель 49 спаленв Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49 Количество комнат 5 500 м² -1 Этаж
€ 3,000,000
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Отельв Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м² -1 Этаж
€ 1,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 210 m2, , Новостройка, Автостоянка, Сад, Бассейн, В…
Отельв Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м²
€ 1,000,000
Property Code: HPS3201 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €1.000.000. This 210 sq. m. H…
Коммерческая 14 спаленв Taxiarchis, Греция
Коммерческая 14 спален
Taxiarchis, Греция
6 ванных комнат 593 м²
€ 1,275,000
Property Code: HPS926 - Building FOR SALE in Poligiros Taxiarchis for €1.275.000. This 593 s…
Отель 49 спаленв Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49 ванных комнат 5 500 м²
€ 3,000,000
Property Code: HPS137 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €3.000.000 . This …
Отель 26 спаленв Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
1 000 м²
€ 4,500,000
Property Code: HPS63 - Hotel FOR SALE in Sithonia Center for €4.500.000 . This 1000 sq. m. …
Коммерческая 12 комнатв Vatopedi, Греция
Коммерческая 12 комнат
Vatopedi, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
Коммерческая 5 спаленв Полийирос, Греция
Коммерческая 5 спален
Полийирос, Греция
7 ванных комнат 488 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: 3-461 - Здание для продажи в центре Полигирос для € 1.800.000. Это 488 кв.…
Коммерческая 1 спальняв Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 спальня
Agios Prodromos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на лес…
Отель 1 комнатав Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлена великолепная гостиница 1000 кв.м. на первой береговой линии на Ситонии…
Отель 1 комнатав Psakoudia, Греция
Отель 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 800 кв.м., расположенная в живописном приморском …
Коммерческая 1 комнатав Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Prodromos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 370,000
Продается 3х этажный магазин на центральной трассе Халкидиков.Здание состоит из полуподвала …
Коммерческая 1 комнатав Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Prodromos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Предлагается на продажу здание под бизнес, площадью 5230 кв.м, в пригороде Салоник. Здание с…
Коммерческая 1 комнатав gerakine, Греция
Коммерческая 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается трехэтажное здание, подходящее для коммерческой эксплуатации, на полуострове Ситон…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Предлагается помещение под офис площадью 50 кв.м. в Халкидиках по 80.000 евро. Офис находитс…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается помещения под магазин площадью 100 кв.м. на первом этаже. Магазин находится в Халк…
Коммерческая 1 комнатав Olynthos, Греция
Коммерческая 1 комната
Olynthos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается коммерческое помещение площадью 2115 кв.м на полуострове Халкидики. Здание вмещает…
Отель 1 комнатав gerakine, Греция
Отель 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
Коммерческая 1 комнатав gerakine, Греция
Коммерческая 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается помещение под бизнес. Помещение расположено на центральной дороге, напротив крупно…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м в крупном городе п-ова Ситония, Халкидики. Бизнес построе…
Коммерческая 1 комнатав Olynthos, Греция
Коммерческая 1 комната
Olynthos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается трехэтажное помещение 300 кв.м, между п-ми Ситонии и Кассандры для коммерческой эк…
Коммерческая 3 комнатыв Vatopedi, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Vatopedi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся комплекс из четырёх таунхаусов на полуострове Ситония, регион Халкидики. Площадь к…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
Коммерческая 1 комнатав Taxiarchis, Греция
Коммерческая 1 комната
Taxiarchis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается бизнес площадью 182 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Недвижимость п…
Отель 1 комнатав Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 1 комнатав Vatopedi, Греция
Отель 1 комната
Vatopedi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Realting.com
Перейти