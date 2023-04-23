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Коммерческая недвижимость в Плати, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Palaichori, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaichori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 520 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…
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