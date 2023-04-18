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Купить отель с видом на море в Платанос, Греция

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1 объект найдено
Отель 5 спаленв Платанос, Греция
Отель 5 спален
Платанос, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
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