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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Platanias Municipality, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Kamisiana, Греция
Коммерческая 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
Отель 167 комнатв Колибари, Греция
Отель 167 комнат
Колибари, Греция
167 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Коммерческая 1 комнатав Spilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Spilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Отель 12 спаленв Port of Kolimbari, Греция
Отель 12 спален
Port of Kolimbari, Греция
18 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель 110 комнатв Maleme, Греция
Отель 110 комнат
Maleme, Греция
110 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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