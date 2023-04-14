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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Platanias Municipality, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Spilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Spilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Коммерческая 1 комнатав Neriana, Греция
Коммерческая 1 комната
Neriana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Этот комплекс находится к западу от Ханьи, вблизи от поселка Тавронитис и деревушки Колимбар…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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