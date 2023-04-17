Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Municipality of Larissa
  6. Platamonas
  7. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Platamonas, Греция

Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
Отель 28 комнатв Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,600,000
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
Отель 28 комнатв Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Realting.com
Перейти