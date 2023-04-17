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Купить отель с видом на горы в Platamonas, Греция

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1 объект найдено
Отель 9 комнатв Platamonas, Греция
Отель 9 комнат
Platamonas, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается гостиница площадью 223 кв.м., состоящая из 7 мебелированых номеров с кухнями и душ…
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