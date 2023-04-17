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Купить отель в Platamonas, Греция

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5 объектов найдено
Отель 1 комнатав Platamonas, Греция
Отель 1 комната
Platamonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница в живописном туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состои…
Отель 22 комнатыв Platamonas, Греция
Отель 22 комнаты
Platamonas, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет площадью 10…
Отель 9 комнатв Platamonas, Греция
Отель 9 комнат
Platamonas, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается гостиница площадью 223 кв.м., состоящая из 7 мебелированых номеров с кухнями и душ…
Отель 28 комнатв Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,600,000
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
Отель 28 комнатв Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
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