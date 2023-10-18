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Коммерческая недвижимость в Platamonas, Греция

2 объекта найдено
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings в Platamonas, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 28
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
€2,60 млн
Отель 28 комнат с видом на море, с furnishings в Platamonas, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 28
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
€1,20 млн
Realting.com
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