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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Plagiari, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
Realting.com
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