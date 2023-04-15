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Купить коммерческую недвижимость в Plagiari, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 14810 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на…
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается коммерческое помещение в самом центральном месте в районе Плагиари в пригороде Сал…
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продаются 2 таунхауса по 178 кв.м каждый в пригороде Салоник. Каждый таунхаус имеет 3 спальн…
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается бизнес помещение полностью оборудованное общей площадью 900 кв.м. в центральной ча…
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается здание площадью 700 кв.м. на участке 780 кв.м. в очень хорошем месте района Это 3 …
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