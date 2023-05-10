Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Магазины

Магазины с видом на горы в Пирей, Греция

Palaio Faliro
4
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 14 комнат в периферия Пелопоннес, Греция
Отель 14 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Цена по запросу
Отель 13 комнат в Stalida, Греция
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
Комнаты 13
Количество этажей 1
€ 999,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коммерческая 1 комната в Nea Chrani, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 17,000
Отель 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Отель 1 комната в Коринос, Греция
Отель 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Отель 32 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Отель 32 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 32
Количество этажей 1
€ 2,240,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Отель 1 комната в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Realting.com
Перейти