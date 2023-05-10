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Магазины в Пирей, Греция

Palaio Faliro
4
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5 объектов найдено
Магазин 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
€ 95,000
Магазин 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
€ 200,000
Магазин 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
€ 200,000
Магазин 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
€ 380,000
Магазин в Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
Площадь 140 м²
€ 195,000
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