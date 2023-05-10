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Другое в Пирей, Греция

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2 объекта найдено
Другое 4 спальни в Chaidari, Греция
Другое 4 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
€ 180,000
Другое 6 спален в Chaidari, Греция
Другое 6 спален
Chaidari, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
€ 300,000
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