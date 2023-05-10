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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Пирей, Греция

Palaio Faliro
22
Chaidari
6
Agios Ioannis Renti
5
Korydallos
4
7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 11,000,000
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,700,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 315,000
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