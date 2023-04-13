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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
140
Kallithea
20
Коринос
19
demos diou - olympou
16
Peristasi
7
Карица
7
57 объектов найдено
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
141 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
195 м²
€ 300,000
Продается торговое помещение в туристической зоне Олимпийской Ривьеры. Помещение владеет угл…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
390 м²
€ 450,000
Продается бизнес, 3 идентичных коттеджа в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажные коттеджи …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 650,000
Продается бизнес кафе-бар расположенный в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. Пер…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 550,000
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 360,000
Продается бизнес на первой береговой линии туристического поселка. Общая площадь сдания сост…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
281 м²
€ 370,000
Продается третий этаж гостиницы, площадью 281 кв.м. Этаж состоит из 9 апартаментов включающи…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 360,000
Продается бизнес площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 600,000
Продается помещение площадью 300 кв.м. в популярном курортном городке Пиерии. Помещение нахо…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный…
Отель 9 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Отель 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Отель 14 спален
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 400,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
85 м²
€ 425,000
Продается бизнес площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. Н…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
648 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
980 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница владе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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