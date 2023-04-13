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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
140
Kallithea
20
Коринос
19
demos diou - olympou
16
Peristasi
7
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55 объектов найдено
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Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
470 м²
€ 430,000
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
141 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 550,000
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
281 м²
€ 370,000
Продается третий этаж гостиницы, площадью 281 кв.м. Этаж состоит из 9 апартаментов включающи…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 286 м²
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 350,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 420,000
Продается четырехэтажное здание в курортном поселке Пиерии. Здание состоит из магазина на пе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 770,000
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
750 м²
€ 1,600,000
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 950,000
Продается здание с угловым размещением общей площадью 300 кв.м. в центре города Катерини. Зд…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
820 м²
€ 1,400,000
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
Коммерческая 5 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
310 м²
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
425 м²
€ 450,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет площадью …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
235 м²
€ 490,000
Продается бизнес площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
603 м²
€ 870,000
Продается пятиэтажная гостиница в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. На первом э…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
648 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 400,000
Продается помещение пригодное под любой вид бизнеса общей площадью 1000 кв.м.. Обьект владее…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
834 м²
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
€ 1,000,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
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