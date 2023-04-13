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Купить отель с бассейном в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
51
Kallithea
10
Коринос
10
demos diou - olympou
5
Peristasi
1
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6 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 750,000
ВНИМАНИЕ СКИДКИ! Новая цена 750,000 евро от начальной 1.100.000 евро! Продается отель в реги…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
Отель 105 комнатв Коринос, Греция
Отель 105 комнат
Коринос, Греция
105 Количество комнат Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается гостиница в стадии строительства на первой береговой линии курортного городка в ре…
Отель 30 комнатв Kallithea, Греция
Отель 30 комнат
Kallithea, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 4
€ 750,000
ВНИМАНИЕ СКИДКИ! Новая цена 750,000 евро от начальной 1.100.000 евро! Продается отель в реги…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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