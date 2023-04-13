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Купить отель с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
51
Kallithea
10
Коринос
10
demos diou - olympou
5
Peristasi
1
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37 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Отель 9 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Отель 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Отель 14 спален
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
648 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
980 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница владе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
834 м²
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 2,600,000
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 1,200,000
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Отель 9 спаленв Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 9 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спаленв Peristasi, Греция
Отель 14 спален
Peristasi, Греция
15 Количество комнат 14 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Отель 16 комнатв Коринос, Греция
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отель 18 комнатв Коринос, Греция
Отель 18 комнат
Коринос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 4
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Отель 18 комнатв Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 18 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отель 1 комнатав Коринос, Греция
Отель 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Отель 90 комнатв Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 90 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
90 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Превосходная гостиница категории 4* звезды в области Пиерия, которая находится у подножия ле…
Отель 24 комнатыв Kallithea, Греция
Отель 24 комнаты
Kallithea, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается гостиница в популярном курортном поселке Паралия Катеринис. Гостиница расположена …
Отель 1 комнатав Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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