ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
140
Kallithea
20
Коринос
19
demos diou - olympou
16
Peristasi
7
Карица
7
Очистить
287 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Бизнес имеет угловое расположение.…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
470 м²
€ 430,000
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
141 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
426 м²
€ 430,000
Продается бизнес площадью 426 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью.…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
195 м²
€ 300,000
Продается торговое помещение в туристической зоне Олимпийской Ривьеры. Помещение владеет угл…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
390 м²
€ 450,000
Продается бизнес, 3 идентичных коттеджа в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажные коттеджи …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 680,000
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
530 м²
€ 400,000
Продается здание в городе Катерини. Обьект состоит из коммерческого помещения занимающего по…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 650,000
Продается бизнес кафе-бар расположенный в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. Пер…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
420 м²
€ 630,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 650,000
Продается четырехэтажное здание общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. На цокольном этаж…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 330,000
Продается коммерческое здание состоящее из трех этажей с общей площадью постройки 480 кв.м..…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 220 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
960 м²
€ 430,000
Продается коммерческое здание в пригородном районе г. Катерини. Здание состоит из 4 этажей и…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 380,000
Продается коммерческое здание общей площадью 700 кв.м. Обьект состоит из 5 автономных магази…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 350,000
Продается готовый бизнес кафе-бар, в туристическом предгорном городке региона Олимпийской Ри…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 1,350,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
450 м²
€ 450,000
Продается двухэтажное коммерческое помещение общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. Поме…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 550,000
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 650,000
Продается бизнес в центре города Катерини. Трехэтажное здание владеет площадью 300 кв.м. В д…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 780,000
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 603 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 360,000
Продается бизнес на первой береговой линии туристического поселка. Общая площадь сдания сост…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 550,000
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 730,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет общей площадью 730 кв.м…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты