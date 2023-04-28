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Отели с видом на море в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos molou - agiou konstantinou
2
demos amphikleias - elateias
1
Камена-Вурла
1
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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
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