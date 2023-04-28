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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos amphikleias - elateias
2
demos molou - agiou konstantinou
2
Lamia
1
Камена-Вурла
1
5 объектов найдено
Отель 1 комната в Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Коммерческая 1 комната в demos amphikleias - elateias, Греция
Коммерческая 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Предлагается на продажу коттеджный комплекс, состоящий из пяти недостроенных коттеджей. Четы…
Отель 1 комната в Амфиклия, Греция
Отель 1 комната
Амфиклия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…
Коммерческая 1 комната в Thermopyles, Греция
Коммерческая 1 комната
Thermopyles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается бизнес площадью 350 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью
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