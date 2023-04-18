Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Municipality of Mytilene
  6. Petra
  7. Гостиницы, отели

Купить отель в Petra, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комнатав Vafeios, Греция
Отель 1 комната
Vafeios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Realting.com
Перейти