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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Peristasi, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 5 комнатв Peristasi, Греция
Коммерческая 5 комнат
Peristasi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
Realting.com
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