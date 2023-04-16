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Купить отель с видом на море в Peristasi, Греция

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1 объект найдено
Отель 14 спаленв Peristasi, Греция
Отель 14 спален
Peristasi, Греция
15 Количество комнат 14 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
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