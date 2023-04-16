Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Катерини
  6. Peristasi
  7. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Peristasi, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
172 м²
€ 750,000
Продается магазин в районе Глифада. Площадь цокольного этажа составляет 70 кв.м, а первого э…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
400 м²
€ 640,000
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
760 м²
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 760 кв.м в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
Коммерческаяв Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 333 м²
€ 3,150,000
Продается медицинский диагностический центр в районе Никея на центральной улице. Здание сост…
Коммерческая 25 комнатв Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 25 комнат
Neoi Epivates, Греция
25 Количество комнат Количество этажей 1
€ 734,211
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
Коммерческая 1 комнатав Drapetsona, Греция
Коммерческая 1 комната
Drapetsona, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 587,369
Недостроеноое инвестиционное здание1.170 квм на участке 550 кв.м в районе Керацины, недалеко…
Коммерческая 6 комнатв Kato Gouves, Греция
Коммерческая 6 комнат
Kato Gouves, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 455,211
Продается здание площадью 267 кв.м в префектуре Ираклиона. Здание построено на участке 500 к…
Коммерческая 1 комнатав периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 350 кв.м в Салониках
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
351 м²
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание с шестью двухкомнатными квартирами, по две квартиры на каждом э…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 665,685
Продается бизнес площадью 86 кв.м в Салониках. У объекта есть отопление
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
830 м²
€ 1,300,000
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
5 700 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 5700 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. У объек…
Realting.com
Перейти