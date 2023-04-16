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Купить коммерческую недвижимость в Peristasi, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Бизнес имеет угловое расположение.…
Отель 14 спаленв Peristasi, Греция
Отель 14 спален
Peristasi, Греция
15 Количество комнат 14 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Коммерческая 5 комнатв Peristasi, Греция
Коммерческая 5 комнат
Peristasi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается бизнес площадью 1260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается угловое помещение площадью 92 кв.м. в центре столицы Олимпийской Ривьеры, г.Катери…
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес общей площадью 900 кв.м в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой че…
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес состоящий из магазина площадью 270 кв.м. на первом этаже и таунхауса площад…
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